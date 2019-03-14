أخبار مصر | بروتوكول مع 'رابطة تجار السيارات' لتخفيض الأسعار للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول مع 'رابطة تجار السيارات' لتخفيض الأسعار للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة "فوق السن"، بروتوكول تعاون مع رابطة تجار سيارات مصر برئاسة المستشار أسامة أبو المجد، للحصول على تخفيضات خاصة بأسعار السيارات لأعضاء الجمعية العمومية من جميع شركات السيارات في مصر لجميع الأنواع والموديلات.

واتفق "ميري" مع رابطة تجار السيارات على توفير جميع موديلات السيارات العادية والفارهة، بخصومات مميزة جدا وأسعار منافسة لسعر السوق المحلي، وعروض خاصة أيضا لخدمات مابعد البيع والصيانات مع تقديم هدايا مجانية عند إستلام السيارة، لجميع أعضاء النقابة الموقرة.

وينص البروتكول أيضا على تحديد الخصومات طبقا لطراز وفئة السيارة ليكون أرخص سعر في مصر، بالإضافة إلى خصومات كبيرة على جميع شركات التأمين، وأسعار السيارات الخليجي، وكروت الضمان، وجميع مراكز الخدمة المتعاقدة مع الرابطة.

وتضمن البروتوكول أيضًا تخصيص معارض بيع بجميع المحافظات تشمل جميع شركات السيارات، لخدمة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.