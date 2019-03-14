أخبار مصر | البرلمان ردا على تقرير أمريكا: "كله كذب".. واعتمد على شائعات الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان ردا على تقرير أمريكا: "كله كذب".. واعتمد على شائعات الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن رفضه لتقرير الخارجية الأمريكية؛ بشأن حقوق الإنسان في مصر وما تضمنه من مزاعم، مُؤكدًا أنه كان يجب على الخارجية الأمريكية أن تشيد بدور مصر الكبير والناجح فى مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم.

وقال "عابد": إننا في مصر لا نعترف بحجية مثل هذه التقارير وأن ما جاء فى القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير كاذبة ومفبركة وغير موثقة توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات من خلال بيانات وتقارير مرسلة لا تستند إلى أي دلائل أو بيانات موثقة ورسمية ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، مُتهمًا وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتماد على أكاذيب وسموم تروجها وتنشرها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

Advertisements

وأكد على أن هناك دولا تمول مثل هذه التقارير الكاذبة لتشويه صورة مصر خارجيا فهى تقارير ممولة من دول تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيه.

وتابع "عابد": "للأسف الشديد فإن هذا التقرير من الخارجية الأمريكية لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة فضلًا عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتوفير المسكن لكافة المواطنين إضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص".

وطالب النائب علاء عابد بضرورة تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة؛ لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، مؤكدا أن اللجنة سوف تقوم بزيارات خارجية لعدد من الدول لتوضيح حقائق حقوق الإنسان بمصر، مؤكدا أن مصر هى الدولة الأولى فى العالم كله التى قامت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق العديد من المبادرات الإنسانية التى كانت نموذجا رائعا لاحترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فى مختلف المجالات التى تتعلق بالحياة المعيشية للمواطن المصرى للحصول على حقوقه الدستورية فى الحياة والصحة والتعليم والسكن وغيرها من الحقوق الأخرى، مؤكدا أن كل ماجاء فى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية غير حقيقي وكله كذب فى كذب واعتمد على مجموعة من الإشاعات الكاذبة بثتها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية.