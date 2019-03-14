أخبار مصر | "الخليج 365" تستضيف المهندس أحمد رفعت أول شخص من متحدي الإعاقة يعمل بالقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تستضيف المهندس أحمد رفعت أول شخص من متحدي الإعاقة يعمل بالقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد رأفت مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض الدولية للقوات المسلحة، ومن ذوي الإعاقة، خلال استضافته بندوة نقاشية بمقر جريدة الخليج 365، إن عمله بالقوات المسلحة جاء بمحض الصدفة، فبعد رفض الجهات المختصة استخراج تصاريح له لقيادة سيارة مجهزة، قرر أن يسجل مقطع فيديو يطالب فيه بتعديل قانون استخراج رخص القيادة لذوي الاعاقة، وحصل ذلك المقطع علي ملايين المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ترحيبا كبيرا.

وتابع المهندس أحمد رأفت،: تواصل معي المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في اليوم التالي لنشر المقطع الخاص بي علي صفحات التواصل الاجتماعي وأخبروني أن الرئيس شاهد المقطع وسيحل المشكلة فورا، كما دعوني لحضور منتدي الشباب في الإسماعلية في ذلك الوقت، ففرحت كثيرا بتلك الدعوة وقررت السفر لحضور وقائع المنتدي لشكر الرئيس علي سرعة استجابته.

وأكمل مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض الدولية،: حضرت فاعليات اليوم الأول، وكنت أريد أن أكون مشاركا فعالا في المنتدي، ولكن لم تتح الفرصة لي لأكون علي المنصة ضمن الأشخاص المسئولين عن إلقاء كلمات أو إدارة جلسات خاصة، وفي اليوم التالي حضرت فاعليات المنتدي وأشار إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه نحوي واستمع الي مطالبي بعناية كبيرة وكان برفقته الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، وطالبته أن أعمل في المؤسسة العسكرية لاخدم بلدي، في ظل استشهاد الضباط والجنود في سيناء في ذلك الوقت.

وأضاف،: سألني الرئيس هل تعمل فأجبته نعم ولكن لا يكفي أريد أن أقدم المزيد لبلدي والقوات المسلحة فسأل الرئيس وزير الدفاع عن إمكانية عملي فى القوات المسلحة، فأجابه سيادة الوزير نعم يمكن، وتحققت أمنيتي في العمل في مؤسسة وطنية يشهد لها الجميع بالكفاءة والعمل والتضحية وكانت أولي خطواتي لخدمة بلادي.

وأكمل المهندس أحمد رأفت قائلا، أن تعيينه للعمل ضمن أفراد المؤسسة العسكرية جاء بعد خضوعه لعدد من الاختبارات قبل التحاقه بتلك الوظيفة.

وتابع قائلا، "بعد حضوري منتدي الشباب بالإسماعيلية استدعاني اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشئون المعنوية القوات المسلحة، وناقشني في عملي وإمكانياتي ودراستي الجامعية، وما استطيع فعله وعمله من خلال الحواسيب والتطبيقات الرقمية، وطلب مني الخضوع في نفس ذات اليوم الي مجموعة من الاختبارات التقنية في قسم النظم للتأكد من قدرتي علي العمل وبالفعل خضعت لعدة اختبارات في الإدارة واجتزتها بنجاح رم عدم استعدادي وعلمي بمعدل الاختبار".

وأضاف مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض الدولية للقوات المسلحة، رشحني اللواء محسن عبد النبي، للعمل بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض في قطاع السوشيال ميديا بالتجمع الخامس، مشيرا إلي أن المركز الذي يعمل به يتمتع بامكانيات كبيرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ويوفر لهم بيئة مناسبة للعمل والتحرك بسهولة مما يساعدهم علي الانتاج كغيرهم من الأسوياء.

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وطالب المهندس أحمد رأفت، أن تحذو جميع مؤسسات الدولة ومنشأتها حذو مركز المنارة فى تجهيزاتها الانشائية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وقال، إنه تواصل مع عدد من الجهات الرسمية والبرلمانية، للمطالبة بتأسيس المنظمة عامية ترعي شئون ذوي الاحتياجات الخاصة بالأمن المتحدة يكون مقرها جمهورية مصر العربية اسوة بمنظمة اليونيسكو واليونيسيف العالمية، حتي تكون مظلة لرعاية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر والعالم والذي يصل تعدادهم بنحو مليار ذوي إعاقة علي مستوي العالم وهو رقم كبير يحتاج الي منظمة ترعي متطلباته.

وتابع المهندس أحمد رأفت، خاطبت بعض النواب من لجنة ذوي الاعاقة بذلك الطلب الا أنني هوجمت بشكل كبير، كوني أطالب بتأسيس منظمة عالمية يكون مقرها مصر، وتواصلت مع الوزيرة سحر نصر ولاقيت تعاون كبيرا من جانبها لذلك الطلب.

وأضاف المهندس أحمد رفعت مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض الدولية للقوات المسلحة، ان هناك عدد من المطالب والاحتياجات لقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر، وتحتاج الي جهه مختصة لترعي تلك المطالب وتعمل علي تحقيقها لدمج أصحاب الهمم في المجتمع بالشكل الصحيح، بما يسمح بزيادة الإنتاج لذلك القطاع وبما يخدم مصالح الدولة واقتصادها.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنظر في قانون تأسيس المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أمر رئيس الجمهورية بااسيسية لرعاية شئون ذوي الاعاقة في مصر.

وأشار إلي أن القانون المؤسس للمجلس به العديد من النقاط التي تعترض عليها ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها تمثيل ذوي الاعاقة في تشكيل المجلس المكون من ١٧ فرد، فتمثيل ذوي الاعاقة ٨ افراد فقط، كما أن المجلس لا يلزم اي وزير أو محافظ أو شخصية اعتبارية ومسئولة بالحضور للمجلس للمناقشة في موضوع او مطالب خاصة بذوي لإعاقة، وبالتالي فالمجلس دوره استشاري ليس أكثر.

وناشد المهندس أحمد رأفت رئيس الجمهورية بالنظر في قانون تأسيس المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الرئيس مع الفريق المعاون، بدعم ذوي الهمم وادماجهم في المجتمع وتسليط الضوء عليهم، ومبادرة السيد الرئيس في تخصيص عام ٢٠١٨ لذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما اعتبره الكثير من ذوي الهمم تكريما لهم من قبل الدولة واهتماما من رئيس الجمهورية بتلك الفئة الهامة التي تمثل شريحة في المجتمع وأحد جنوده الوطنية التي ترغب في العمل وزيادة الإنتاج والنهوض بمصر في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.