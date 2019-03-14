أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقي مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق توت جالواك كيومانيمى رئيس اللجنة الوطنية للمرحلة ما قبل الانتقالية ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء آخر المستجدات علي الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

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وأكد القائد العام خلال اللقاء على عمق الروابط بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد الفريق توت جالواك كيومانيمى على العلاقات المصرية العميقة مع كافة الشعوب الأفريقية، مشيدًا بالجهود والمواقف المصرية ودورها الريادى في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.