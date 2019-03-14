أخبار مصر | أول تعليق لمصر على حكم القصاص من قتلة الشهيد إيهاب الشريف ببغداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لمصر على حكم القصاص من قتلة الشهيد إيهاب الشريف ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر عنها اليوم، عن الترحيب بالحُكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ العراقية يوم 11 مارس 2019 بالإعدام بحق مُدانين اثنين شاركا في جريمة خطف السفير الشهيد إيهاب الشريف، سفير جمهورية مصر العربية الأسبق في بغداد يوم 2 يوليو 2005، قبل أن يتم اغتياله لاحقاً بالعراق.

وإذ تُعرب وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل السُلطات المعنية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع نظيراتها المصرية، لإنجاز العدالة بحق مُرتكبي جريمة خطف واغتيال السفير المصري الأسبق في بغداد، فإنها تؤكد من جديد على عزمها وتصميمها على الاستمرار في مواصلة إسهامها للسعي لنيل كافة حقوق شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن بضمان مثول المتورطين في هذه الجرائم البشعة أمام القضاء، ليتم القصاص منهم وفقاً لأحكام القانون على ما ارتكبوه من جرائم بحق مصر وشعبها الكريم.