أخبار مصر | مريم جبل لـ عمومية 'الصحفيين': دمتم نبض هذا الوطن والركن الأساسي لخدمة الشعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريم جبل لـ عمومية 'الصحفيين': دمتم نبض هذا الوطن والركن الأساسي لخدمة الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت مريم جبل المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، قائلة: "غدًا أقف بينكم، فخورة بعزمكم وإصراركم على النهوض بمهنة صاحبة الجلالة التي سكنت روحنا، واستقرت في وجدان جميع ابنائها المخلصين، واثقة في حضوركم القوي، من أجل مهنة الحرية والضمير، ومن أجل غد أفضل لعموم الشعب الذي نعبر عنه بإخلاص، ونقف وراءه مساهمين كضلع أساسي في بناء مستقبله وتقدمه".

وقالت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد قررت خوض تلك التجربة وأنا عازمة كل العزم على العمل الجاد والدءوب، للارتقاء بمهنة هي كل حياتي، وبزملاء يستحقون الأفضل، ولن استسلم للمعوقات مادام الحق والعدل ما أسعى إليه، وما دمتم زملائي سند وعون ومراقب، وجزء أساسي من صنع القرار، أثق تمام الثقة في اختيار وقرارات الجمعية العمومية، بل وأدعمها وأساندها".

وأضافت: "أعتذر من كل زميل لم استطع الوصول إليه، فلقد عملت تحت ظروف صحية حرجة، وواجهتني أزمات أخرى أثناء فترة الدعاية، منعتني من التواصل والوصول لكامل الزملاء، ولكن تلك الظروف لم تنل من إيماني وثقتي فيما ترشحت لأجله، ولا في زملاء كرام يعلمون ويقدرون العمل تحت الضغوط".

وأكدت أنه إذا وفقها الله وحصلت على ثقة الجمعية العمومية، فستصبح في مهمة عمل دائم، وفي سبيل ذلك ستستعين بكم في كل ما يواجهنا من مواقف، مطالبة بأن يكونوا عونها الأول في التصدي لما تواجه نقابتنا من تحديات، فنحن معًا قوة، إذا توحدت حطمت المستحيل.

وتابعت: "وإذا اختار الله زملاء آخرين لتحمل المسؤولية سأكون عونا وسندا لهم ولن أتخلى عن نقابة الصحفيين التي أشرف بالانتماء إليها، وسوف أظل أسعى بيقين الرسالة المقدسة التي حملناها لتحسين الأوضاع، فكلي أمل وتفاؤل بأن الواقع سيتغير بنا وأن القادم أفضل بصبرنا وإصرارنا على الارتقاء بصاحبة الجلالة".

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وقالت: "دمتم نبض هذا الوطن والركن الأساسي لخدمة الشعب، وعاشت نقابة الصحفيين قلعة للحريات، وضمير للوطن وأبنائه، كلي ثقة في أعضاء جمعيتنا العمومة، وكلي أمل في حسن تقديركم واختياراتكم لصالح المهنة".

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.