أخبار مصر | "مميش": الدولة تصارع الزمن من أجل النهوض بالاقتصاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مميش": الدولة تصارع الزمن من أجل النهوض بالاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ستكون نقطة انطلاق للمستقبل مع الالتزام بتنفيذ المخططات لنهوض بالمنطقة لافتا إلى أنه ستكون هناك مخططات شهرية تسلم لرئاسة الوزراء من المطورين والمستثمرين وستكون هناك لجنة لمتابعة هذه المشروعات.

وأضاف مميش خلال المؤتمر الصحفي على هامش زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية أن الفترة المقبلة ستكون فترة تنمية مشيرا إلى أن استغلال المنطقة سيساهم في انتعاش الاقتصاد المصري.

وأوضح، أن أي مستثمر لا يلتزم بالمخططات سيتم اتخاذ الإجراءات ضده، مبينا أن الدولة تصارع الزمن من أجل النهوض بالاقتصاد والاستثمار.

وتعهد مميش باستمرار متابعة المشروعات واتخاذ الاجراءات مع المتقاعسين للحفاظ على قيمة الارض وحقوق الشعب المصري