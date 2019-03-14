أخبار مصر | استمرار فعاليات التدريب المشترك المصري البريطاني "أحمس-1"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار فعاليات التدريب المشترك المصري البريطاني "أحمس-1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل عناصر القوات المسلحة المصرية والبريطانية، تنفيذ التدريب المصري البريطاني المشترك "أحمس -1"، والذي تستمر فعالياته خلال شهر مارس الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين وبما يؤكد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من الرمايات النمطية والغير نمطية بمختلف الأسلحة، وباستخدام أجهزة ووسائل التنشين المختلفة والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان، وذلك للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة البدنية والقتالية للعناصر المشاركة، كذلك التدريب على كيفية اكتشاف العبوات الناسفة وأسلوب التغلب عليها، والتدريب على القتال فى المدن، وأساليب اقتحام المنشآت والمباني التى سيطرت عليها جماعات إرهابية، والتدريب على الإسعافات الأولية وإخلاء الجرحى والمصابين أثناء العمليات.

هذا وتستمر كافة العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين فى تنفيذ البرامج التدريبية المخططة بما يساهم فى دعم وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية ودعم علاقات التعاون العسكرى المصرية البريطانية المشتركة.

كما يعد التدريب امتدادا لعلاقات إستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى إطار الجهود الرامية؛ لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.