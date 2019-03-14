أخبار مصر | يوسف أيوب: قوة نقابة الصحفيين في تنوعها.. والمشاركة في الانتخابات رسالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف أيوب: قوة نقابة الصحفيين في تنوعها.. والمشاركة في الانتخابات رسالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والمرشح على مقعد مجلس نقابة الصحفيين ( تحت السن)، الزملاء الصحفيين إلى المشاركة بقوة فى الإنعقاد الثانى للجمعية العمومية غدا الجمعه لانتخاب من يرونهم قادرون على تمثيلهم فى مجلس النقابة، مؤكدًا أن المشاركة القوية هى أكبر رسالة على قوة ووحدة الجماعة الصحفية.

ورحب "أيوب" في بيان صحفي، بأي حوار جاد أو تساؤلات يطرحها الزملاء الصحفيين حول برنامجه والقضايا التى تهم المهنة وأبناءها، وأضاف:" سيذهب الزملاء للصندوق وهم متيقنون من نزاهة اختياراتهم، دعونا نكمل ما بدأه أساتذتنا بمزيد من الفاعلية لنقابتنا ونرجو أن تكون كل منافسة نزيهة هى إضافة لحيوية نقابتنا".

وشدد "أيوب" على أن التنوع والاختلاف الفكرى القائم على المنطق والنزاهة من عناصر قوة الجماعة الصحفية ونقابتهم العريقة، معتبرًا أن البرامج المطروحة فى انتخابات النقابة مخلصة وتستحق كل احترام وتقدير، وأنها على اختلاف بنودها وتوجهاتها تهدف جميعها لصالح أبناء المهنة ورفعتها وإعلاء شأنها كملاذ آمن للفكر التنويرى والحرية البناءة.

وأكد "أيوب" التزامه منذ إعلان ترشحه وحتى النهاية بمعركة انتخابية نزيهة، خاصة مع إيمانه القوى وثقته فى وعى الصحفيين وقدرتهم على أختيار الأصلح والأقدر دون التأثر بأى دعاية خاصة أن الصحفيين وهم يتحرون الدقة أثناء ممارستهم لمهام عملهم قادرون على أنتخاب مجلس نقابة يمثلهم.

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.