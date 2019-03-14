أخبار مصر | القوات المسلحة تقيم معرض فني لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تقيم معرض فني لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارًا لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى 23 مارس الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعويضية.

يأتي المعرض ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة والمشاركة فى تسويق منتجاتهم.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية.