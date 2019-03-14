أخبار مصر | مهرجان "سبورتس فيستفال" يكرم الدكتور مصطفى ثابت لإسهاماته في بناء المجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهرجان "سبورتس فيستفال" يكرم الدكتور مصطفى ثابت لإسهاماته في بناء المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدت إدارة مهرجان "سبورتس فيستفال"، الخميس، درع التميز والتكريم إلي الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير بوابة الخليج 365؛ لإسهاماته في بناء وخدمة المجتمع، ضمن نسخته الأولى، بالتعاون بين مدرسة "مينيس" وبرعاية مستشفي "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان.

وذلك خلال الفعالية المقامة لتكريم عدد كبير من الأبطال الناشئين الحاصلين على مراكز وألقاب دولية وعربية ومحلية، في مختلف الرياضيات، مثل كرة القدم والسباحة والجودو والاسكواش، وغيرها؛ لتحفيزهم على استمرار مسيرة الإنجازات التي تعكس صورة مشرفة لوطننا الغالي مصر.

Advertisements

وكرم المهرجان أيضا لفيف من كبار الشخصيات العامة والفنانين، ورجال الدولة والتعليم، ومنهم الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس إدارة مستشفي أهل مصر، والفنان مصطفى منصور، والفنان محمود فارس، والفنانة منى ممدوح، والفنان عمرو رمزي، والفنانة الهام عبد البديع، والإعلامي مؤمن الجندي، والناقد الرياضي محمود الشيخ، والشاعر أحمد حسن راؤول.

وحضر من وزارة التربية والتعليم كل من الأستاذ هشام السنجري وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، والدكتور أكرم حسين وكيل الوزارة، وطه عجلان وكيل التعليم بالقليوبية، وعادل عطية مدير عام التعلم بالقليوبية، والأستاذ ياسر سعيد مدير إدارة التعليم بالعبور.

وخصص القائمون على المهرجان كافة عائدات الاحتفال، لمصابي حادث محطة المصر الأليم، ولصالح صندوق مستشفي "أهل مصر"، لعلاج الحروق بالمجان.