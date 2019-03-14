أخبار مصر | تكريم نجوم الرياضة والفن في مهرجان "سبورتس فيستفال" لصالح مصابي قطار محطة مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم نجوم الرياضة والفن في مهرجان "سبورتس فيستفال" لصالح مصابي قطار محطة مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم الخميس، مهرجان "سبورتس فيستفال" في نسخته الأولى، بالتعاون بين مدرسة "مينيس" و برعاية مستشفي "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، لتكريم عدد كبير من الأبطال الناشئين الحاصلين على مراكز وألقاب دولية وعربية ومحلية، في مختلف الرياضيات، مثل كرة القدم والسباحة والجودو والاسكواش، وغيرها، لتحفيزهم على استمرار مسيرة الإنجازات التي تعكس صورة مشرفة لوطننا الغالي مصر.

وكرم المهرجان لفيف من كبار الشخصيات العامة والفنانين، ورجال الدولة والتعليم، ومنهم الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس إدارة مستشفي أهل مصر، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الخليج 365، الاستاذ بجامعة الفيوم، والفنان مصطفى منصور، والفنان محمود فارس، والفنانة منى ممدوح، والفنان عمرو رمزي، والفنانة الهام عبد البديع، والإعلامي مؤمن الجندي، والناقد الرياضي محمود الشيخ، والشاعر أحمد حسن راؤول.

وحضر من وزارة التربية والتعليم كل من الاستاذ هشام السنجري وكيل اول وزارة التربية والتعليم ، والدكتور أكرم حسين وكيل الوزارة، وطه عجلان وكيل التعليم بالقليوبية، وعادل عطية مدير عام التعلم بالقليوبية، والاستاذ ياسر سعيد مدير إدارة التعليم بالعبور.

وخصص القائمون على المهرجان كافة عائدات الاحتفال، لمصابي حادث محطة المصر الأليم، لصالح صندوق مستشفي "أهل مصر"، لعلاج الحروق بالمجان، لدمج الطلاب في العمل العام، وتعريفهم بأهمية المشاركة المجتمعية.