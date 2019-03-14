أخبار مصر | رئيس "المصريين الأحرار": تقرير الخارجية الأمريكية "مسيس تمامًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين الأحرار": تقرير الخارجية الأمريكية "مسيس تمامًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن استياءه البالغ إزاء التقرير المسيس الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية وأطلقت عليه تقرير ذات صلة بحقوق الإنسان على مستوى العالم.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تقرير الخارجية الأمريكية لا يمكن وصفه بأنه تقرير يخص أوضاع حقوق الإنسان ولاسيما إن التقرير لا ينطلق من مرجعية الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بينما تقرير سياسي، مؤكدًا أنه في اللحظة التى ينكر فيها تقرير يدعى انه حقوقى احد أهم ثوابت الأمم المتحدة في اعترافها باحتلال هضبة الجولان ويستبدلها في التقرير بمصطلح سيطرة فإنه يخط بيده شهادة عدم مصداقية.

واستطرد: إنه أنكر التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية كل التقارير التى أصدرتها الأمم المتحدة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطر وبخاصة أوضاع العمالة الوافدة وجاء التقرير في مفارقة غريبة ليشيد بدور قطر في تحسين أوضاع العمالة بها!"، وشدد رئيس الحزب على أن الجزء المخصص لمصر بالتقرير فلا يعدوا كونه ترديدًا لكلام مكرر ونمطى لا يتردد إلا على لسان المنظمات المعادية لمصر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ويتجاهل كل الإجراءات والخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: "أنه على الخارجية الأمريكية تتلمس قدر من الموضوعية والمنهجية في حديثها عن الأوضاع الداخلية للدول".