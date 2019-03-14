شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر مد التظلمات للمستبعدين من دعم البطاقات حتى 27 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجارى، بعد كان مقرر اخر موعد غدا الجمعة، حرصًا من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم ان وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه يجرى حاليًا مراجعة كافة التظلمات التى تقدم بها المواطنين حتى الآن مع الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن أو إيقاف أى بطاقة فى ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية، وأنه فى حالة عدم تقديم المواطن لتظلم او فى حالة رفض التظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة او عن المستفيد الذى تنطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم.

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وناشدت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء أى اشاعات أو ادعاءات غير صحيحة من جانب بعض أصحاب المصالح بأن تم إيقاف بطاقاتهم او استبعادهم من منظومة الدعم دون وجه حق، وعمل شكوى ضد أى مخبز أو بدال تموينى يرفض صرف المقررات التموينية او الخبز فى حالة وجود الرسالة.

وأكدت وزارة التموين، أن كافة الإجراءات التى تقوم بها تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مع زيادة كفاءة وفاعلية منظومة الدعم الغذائى.