وزير التموين يُعلن مد فترة تظلمات "الاستبعاد من الدعم" حتى 27 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019.

وذكر "المصيلحي"، في بيان له اليوم الاثنين، أن قرار المد جاء حرصاً من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقاً لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم إن وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر (https://www.tamwin.com.eg).

ولفت الوزير، إلى أنه يجري حالياً مراجعة جميع التظلمات التي تقدم بها المواطنين حتى الآن مع الجهات المختصة.

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وأكدت الوزارة، أنه حتى الأن لم يتم حذف أي مواطن أو إيقاف أي بطاقة في ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية، وأنه فى حالة عدم تقديم المواطن لتظلم أو في حالة رفض التظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد الذى تنطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم.

وأهابت "التموين"، المواطنين عدم الانسياق وراء أي اشاعات أو ادعاءات غير صحيحة من جانب بعض أصحاب المصالح بأن تم إيقاف بطاقاتهم أو استبعادهم من منظومة الدعم دون وجه حق، وعمل شكوى ضد أي مخبز أو بدال تمويني يرفض صرف المقررات التموينية أو الخبز في حالة وجود الرسالة.

وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع زيادة كفاءة وفاعلية منظومة الدعم الغذائي.