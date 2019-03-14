إخلاء سبيل صاحب "كلب الرحاب" بكفالة مالية في واقعة عقر طفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل صاحب كلب بالرحاب بكفالة 2000 جنيه، في واقعة عقر كلبه لطفلة بالتجمع الخامس، وفق مصدر قضائي.

تبين من التحريات التي أجراها النقيب محمد عبد اللطيف، أن الكلب "بلدي" يرعاه ساكن أجنبي، يعمل مدرس بالمدرسة البريطانية في الرحاب، ولدية كلب آخر بحوزته في حديقة الشقة.

جاءت التحريات بناء على البلاغ الذي تلقاه الرائد تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع، يفيد بتعرض طفلة للعقر من كلب "ضال".

وقالت والدة الطفلة صاحبة الـ٦ سنوات، في تصريحات صحفية، أن أثناء توصيلها لنجلتها للمدرسة، فوجئت بكلب يعقرها بالفخذ الأيسر من الخلف، ما أدى لإصابته، ونقلها للمستشفى على الفور.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم ٣٥٩٤ جنح ٢٠١٩.

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