شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري والجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل صندوق مكافحة الإدمان، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حملات الكشف على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي الجامعات. وتتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج لجنة الكشف للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث خضع للفحوص 396 من الموظفين والفنيين بالجهاز الإداري لجامعة الإسكندريةّ. وتبين تعاطى 18 حالة للمواد المخدرة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه سيتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

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ووجهت «والي» باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء. بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم التنسيق حاليًا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف عليهم، وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة، لتذليل أي عقبات تواجه الحملات.

وقال «عثمان» إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023)، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

كانت وزيرة التضامن قد تلقت في وقت سابق تقريرًا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات التي فحصت 8282 موظفًا في 8 وزارات ومؤسسات تابعة لها، وكذلك سائقي الحافلات المدرسية خلال يناير وفبراير الماضيين، وحينها تبين تعاطي 250 حالة للمواد المخدرة.