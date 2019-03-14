شكرا لقرائتكم خبر عن لتقاعسه عن إزالة مخالفة..إنهاء تكليف نائب رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، قراراً بإنهاء تكليف عز أمين عبد المجيد حسانين، من العمل كنائبًا لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس وإلحاقه للعمل بمركز ومدينة العياط . جاء قرار المحافظ فور تلقى شكوى من أحد المواطنين «بتقاعس» نائب رئيس المدينة عن إزالة إستديو تصوير مخالف متعدي بطول 20 متر على حرم الطريق العام وتم التأكد من عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إزالة المخالفة.

وقال المحافظ في تصريحات له أن الإستجابة الى المواطنين والسعي نحو حل مشكلاتهم هي أساس العمل بالمحافظة، مؤكداً أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاءات دورية مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

يذكر أن محافظ الجيزة يلتقي أسبوعياً مع المواطنين في لقاء مفتوح للأستماع لمشكلاتهم بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، والتنفيذين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة.