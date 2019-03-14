شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استمرار أعمال التطوير في منطقة شق الثعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من المخطط العام لتطوير منطقة صناعة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان والتي تضم مناطق شق الثعبان، والشيماء، وبدر الليثي، وتعد من أكبر 5 مناطق عالمية في مجال صناعة الرخام والجرانيت، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنطقة والارتقاء بها والعمل على إنهاء كافة المعوقات.

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وأضاف أنه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والرقابة الادارية جاري إدخال كافة المرافق اللازمة من مياه وصرف صحي وصرف صناعي وكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى ربط المنطقة بطرق موصلة مباشرة للطريق الدائري الاقليمي لتخفيف الضغط على طريق الاوتوستراد، بالإضافة إلى استكمال شبكة الطرق الداخلية وتوفير نقاط أمنية للإسعاف والطوارئ والأمن العام، وتم إنشاء شركة مساهمة لإدارة المنطقة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف ومنطقة المعارض مما يساهم في زيادة الانتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة بخلاف إنشاء شركة مساهمة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الرخام والجرانيت وفقا لأحدث التقنيات والاستفادة منها مما يؤثر على تحسين البيئة، بالإضافة إلى تخصيص مواقع لتجميع هذه المخلفات.

وأوضح «عبد العال» أن المحافظة بدأت باتخاذ إجراءات عملية وخطوات جادة لتقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة والتي يوجد بها أكثر من 2300 مصنع وورشة تم قبول 1449 حالة منهم وإحالتهم للجان المختلفة وما زال الباقي محل الدراسات القانونية والفنية، وتم البت في 1170 حالة من المقبول أوراقهم قام حوالي 495 حالة منهم بسداد المبالغ المطلوبة منهم سواء نقداً أو بالتقسيط أو السداد عن طريق البنك الأهلي الذي يقوم بمساعدة المستثمرين في تقنين أوضاعهم.

جاء ذلك عقب احتفالية المحافظة بتسليم 20 عقد نهائي للمستثمرين أصحاب مصانع بمنطقة شق الثعبان بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والسيد أباظة نائب غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، واللواء محمد حنفي السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.