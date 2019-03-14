شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة البريطانية في مصر يفتتح المسابقة الوطنية لـ«الروبوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بطولة مصر الرابعة عشرة للروبوت، والتي تقام فاعليتها على مدار 3 أيام لاكتشاف الفضاء، بالشراكة مع الجمعية العربية للروبوت، حيث تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في البطولة العالمية للروبوت بالولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة لتمثيل مصر في البطولة العربية للروبوت والتي تحتضنها الأردن.

وقال الدكتور أحمد أحمد رئيس الجامعة البريطانية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «الجامعة تسعى من خلال احتضان وتنظيم المسابقة الوطنية للروبوت إلى نشر التكنولوجيا في إطار المدارس بوجه خاص والتعليم بشكل عام، بالإضافة لترسيخ وتعزيز قيم العمل بروح الجماعة والبحث العلمي والتفكير الناقد بين طلبة المدارس وهو ما يساعدهم في المرحلة الجامعية على أن يكونوا قادرين على التفاعل وإنتاج الابتكار وبالتالي مساهمتهم في بناء وطن قائم على المعرفة والعلوم الحديثة المتقدمة».

وأوضح الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي أن المسابقة تستهدف تحفيز الجيل الجديد للاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، مع إكسابهم المهارات التي تساعدهم في صناعة المستقبل ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، مؤكدا على أن الروبوت التعليمي له دور كبر في تطوير عملية التعليم والبحث العلمي للطلبة حيث يساعدهم في التفكير الإبداعي وإعطائهم تحديات ومشاكل لحلها، فضلا عن تأهيلهم على ممارسة دور العلماء في مرحلة عمرية صغيرة».

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وأشار الدكتور أيمن عباس أستاذ الربورت بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية ورئيس لجنة التحكيم، إلى أن المسابقة يشرف عليها الدكتور عمر كرم عميد كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية في مصر، حيث يشارك بها هذا العام عدد 107 فريق بما يزيد عن 1000 طالب ومدرب من 16 محافظة مختلفة وبعدد 60 محكم ونحو 80 منظم، قائلا :«المسابقة لها هدف معين كل عام وتحمل في نسختها الحالية مشاريع عن اكتشاف الفضاء من خلال 16 مهمة يقوم بها كل فريق لمحاولة اكتشاف العالم الخارجي وإيجاد حلول حديثة للتعامل معه»، مشيرا إلى أن الحفل الختامي للبطولة وإعلان الجوائز سيكون يوم السبت 16 مارس في الجامعة البريطانية بالشروق، حيث يمثل الفريق الفائز مصر في بطولة العالم بالولايات المتحدة بهيوستن تكساس خلال الفترة من 19 إلى 21 ابريل 2018.

وأضاف عباس :«يتم تقييم المسابقة على 4 جوانب القيم الأساسية والعمل الجماعي Core Values، عرض مشروع البحث العلمي والابتكار Project، برمجة وتصميم الروبوت Code and Design، بالإضافة لمباريات بين روبوتات الفرق لتقييم أداء الروبوت في إنجاز المهام بدقة في الوقت المحدد Robot Game». مؤكدا على أن هذه المسابقة تبني روح الإبداع والابتكار في الطلبة وهو ما ينعكس على تقدم الدولة من خلال امتلاكها لثروة بشرية مؤهلة للتعامل مع المستقبل بآلياته الحديثة.

جدير بالذكر أن بطولة مصر للروبوت (فرست ليجو لييج )FIRST LEGO League (FLL) بدأت في مصر منذ عام 2005 وتعد أكبر بطولة عالمية لمسابقات الروبوت من سن 9 إلى 16 سنوات، ويشارك فيها نحو 94 دولة بما يزيد عن نصف مليون طالب ومشارك من مختلف دول العالم، وتعرض المسابقة على الفرق موضوع بحثي مختلف كل عام وتسعي الفرق لإيجاد طرق وحلول إبداعية حول الموضوع البحثي للمسابقة وتصميم وبرمجة الروبوت لتنفيذ مهام مرتبطة بموضوع العام،وتقام البطولة في نسختها الحالية عن الفضاء والمشاكل التي تواجه رواد الفضاء أثناء رحلاتهم وكيفية إيجاد حلول ابتكارية لها.

وفي سياق آخر، استقبلت الجامعة البريطانية وفدا من جامعة كيوشا باليابان لبحث سبل التعاون المشترك فيما بينهما، حيث طلبت الجامعة اليابانية من الملحق الثقافي بالسفارة المصرية في طوكيو ترتيب الزيارة لمناقشة المستحدثات التي يشهدها البحث العلمي، خاصة وأن الجامعة البريطانية تعد أحد أهم الجامعات المصرية الداعمة له.