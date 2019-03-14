شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للكشف عن المخدرات داخل الجامعات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للجامعات إجتماعه الشهري ظُهر اليوم الخميس برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، ود. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر جامعة بني سويف.

في بداية الجلسة وقف المجلس دقيقة حداد على شهداء الوطن في حادث الطائرة الإثيوبية رحب د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات في رحاب الجامعة كما رحب السيد محافظ بني سويف بأعضاء المجلس، مشيدًا بالدور العلمي والتنموي لجامعة بني سويف في خدمة المواطنين بالمحافظة، ومن جانبه وجه د. خالد عبدالغفار الشكر لجامعة بني سويف على استضافتها لجلسة المجلس، مشيدًا بما تشهده من تطوير في كافة جوانب العملية التعليمية، مشيرًا الى وضوح ذلك في حجم المنشآت والمباني التي تم افتتاحها وتفقدها صباح اليوم.

وطالب الوزير الجامعات بتنظيم حملات تشمل إقامة ندوات لتوعية الطلاب بخطورة وأضرار المخدرات، مشددًا على أهمية تحصينهم بتوفير سبل الكشف والوقاية، مع وضع خطة واضحة للعلاج، مطالبًا بتنظيم حملات غير معلنة للكشف عن المخدرات داخل الجامعات تشمل الحرم الجامعي والمدن الجامعية وأماكن تجمع الطلاب، مشيرًا إلى توجه الدولة لتعديل قانون الخدمة المدنية، بما يتيح للمؤسسات الكشف على كافة العاملين بها لتحليل المخدرات، وسرعة التصرف تجاه متعاطي ومدمني المخدرات.

وأشار الوزير إلى الدور التربوي للجامعات في توعية الشباب الجامعي وكيفية تحصينهم ووقايتهم من المخدرات، مؤكدًا أهمية الدور العلاجي للطلاب من خلال المستشفيات الجامعية، مطالبًا السادة رؤساء الجامعات بتقديم تقرير للمجلس القادم بشأن عدد الطلاب، الذين تم فحصهم وعدد الحالات الإيجابية، وكيفية التصرف معهم، ومن جانبه استعرض د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تجربة جامعة بني سويف في مواجهة المخدرات.

كما وجه الوزير خلال الإجتماع بإعداد تقرير شامل لكافة الجامعات حول عدد المنح المقدمة للطلاب الوافدين من الدول الإفريقية، مؤكدًا ضرورة تجاوب الجامعات مع الطلبات والملاحظات المقدمة من المكاتب الثقافية في مصر، مشيرًا الى ضرورة تقديم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين والتفاعل الفوري مع المشكلات التي تواجههم، والعمل على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب الوافدين وسرعة حل أي عقبات تواجههم، بإعتبار أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين تأكيد على قوة مصر الناعمة في محيطها الإقليمي والدولي

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كما أكد «عبدالغفار» أهمية مشاركة كافة الجامعات المصرية في البرنامج العلمي للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، نظرًا لأهمية القضايا العلمية التي يناقشها المنتدى بحضور لفيف من خبراء التعليم في العالم، مشيرًا الى أهمية المعرض المصاحب للمنتدى، معلنًا أنه سجل حتى الآن 85 عارضًا من الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما أشاد الوزير بتجربة الإمتحانات المعرفية الموحدة لطلاب كليات الطب البشري، التي تم تنفيذها 7 مارس الجاري على مستوى 21 كلية وبمشاركة 3300 طالب، مؤكدًا أهمية تقديم التجربة على مستوى دولي متميز، موجهًا بضرورة دعم هذه التجربة الناجحة في تطوير الامتحانات الإلكترونية بكافة الجامعات، وتطوير البنية التكنولوجية بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيدًا بدور وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ووزارة الإنتاج الحربي في تنظيم هذه الامتحانات، موجهًا الشكر لدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ود. نهى عزمي مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات وباقي فريق اللجنة الفنية لمتابعة الاختبارات الإلكترونية، ووجه د. عبد الغفار بتشكيل لجنة متابعة بكل جامعة للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المقرر للعام الدراسي بكل كلية، وقدم الوزير الشكر للدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها خلال الفترة الماضية، موجهًا التهنئة للدكتور جمال السعيد لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، مؤكدًا على أهمية إجراء فحص شامل على مستوى السلامة المهنية بالجامعة.

كما وجه «عبد الغفار» بضرورة التوسع في الاستفادة من بنك المعرفة والاتجاه نحو التعليم الرقمي بكافة الجامعات، استعدادا لإستقبال طلاب التعليم قبل الجامعي خريجي النظام التعليمي الجديد بالمرحلة الثانوية، الذين سيلتحقون بالجامعات في العام الجامعي 2021 – 2022، وناقش المجلس آليات تفعيل دور الجامعات في محو الأمية خلال الفترة القادمة، من خلال برامج للمشاركة الإيجابية من جانب الجامعات.

وقرر المجلس إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الحصول على الخدمة الصحية والعلاجية بأي من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، على أن تتحمل الجامعة التي ينتمي إليها أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب تكلفة هذه الخدمة.

وقدم المجلس الشكر لمحمود عبد الله خريج كلية العلوم بجامعة الإسكندرية لتبرعه لزميله عبد الله أحمد عطا الطالب بالمستوى الرابع بذات الكلية بجزء من كبده، ليحافظ على حياته، وسوف يقوم الوزير بمقابلتهما عقب استكمال شفائهما، وتكريم على هذه الروح الطيبة وتقديمهما نموذج القدوة لطلاب الجامعات، وأحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من النجاحات التي حققتها القمة العربية الأوروبية في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات:

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