شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موانئ وحرائق وتوقف حركة الصيد بسبب العواصف الترابية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت العاصفة الترابية التي ضربت المحافظات، عدة موانئ فضلا عن اشتعال الحرائق في محصول القصب في قنا وتوقف محطة المياه الرئيسية في بئر العبدبشمال سيناء، وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.

في قنا، تسبب سوء الأحوال الجوية في اشتعال النيران بـ3 أفدنة من القصب بقرية أبو دياب، مركز دشنا، دون وقوع إصابات في الأرواح، وتبين من التحريات اشتعال النيران بالقصب نتيجة تطاير شرر بسبب شدة الرياح، وتمكنت قوات الدفاع المدنى من إخماد الحريق قبل امتدادها لباقى الزراعات المجاورة، فيما غطت عاصفة ترابية سماء المحافظة، مصحوبة بسحب كثيفة تسببت في ارتفاع الشبورة بالطرق الصحراوية، وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ والاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ.

وفى السويس، أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر، اغلاق موانى الغردقة وشرم الشيخ نظرا لسوء الاحوال الجوية، وارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار، فيما تم إعادة فتح موانىء السويس والزيتيات واستئناف الحركة الملاحية ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة والهيئة العامة للارصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

وفى 6 أكتوبر، تسببت العاصفة الترابية التي ضربت المدينة وأحيائها في تعطل عمليات رصف وتهيئة الطرق الرئيسية «المنطقة الصناعية- دهشور»، فضلا عن تحطم نوافذ زجاج احدى الشركات، وانقطاع الكهرباء ببعض أحياء الحى السادس، بالإضافة إلى انعدام الرؤية على الطريق الصحراوى.

وتعرضت القليوبية، لعاصفة ترابية غطت الشوارع بالأتربة التي حجبت الرؤية على الطرق الرئيسية، وأغلقت بعض المحلات أبوابها، وتسببت الرياح الشديدة في ضعف الرؤية بالشوارع واهتزاز الأشجار وتجمع الأتربة والنفايات. وفى الإسكندرية، قررت سلطات الميناء، استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الثاني على التوالي فيما توقفت كافة اعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة.

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وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن، متوقعا استمرار موجة الطقس السيئ حتى الغد.

وتعرضت الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى لأمطار متوسطة دون أي تاثير على الحركة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية، فيما تأثر المواطنون من برودة الطقس وشدة الرياح، وادى غلق الميناء الشرقى وتوقف أعمال الصيد إلى ارتفاع طفيف في اسعار السمك بسبب قلة المعروض.

وتعرضت أسوان لعاصفة ترابية منذ الساعات الاولي من الصباح، صاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة ونشطت الرياح المحملة بالأتربة وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق وخاصة المناطق الغربية والصحراوية.

وأعلن احمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، استمرار توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط، بسبب توابع نوة الحسوم والعواصف وسرعة الرياح، واضاف انه تحسبا لتلك النوه وخوفا على حياة الصيادين والمراكب فقد توقفت حركة الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط، اضافة إلى غلق ميناء الصيد ببرج البرلس وبوغاز رشيد.

وتعرضت مختلف مراكز ومدن شمال سيناء لعاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة، أدت إلى انخفاض مستوي الرؤية بشكل كبير، بجانب انخفاض في درجة الحرارة وموجة من البرودة.

وتسببت العاصفة الترابية في انقطاع الكهرباء عن محطة رفع المياه بمنطقة التلول ببئر العبدما أدي إلى توقف عملية ضخ مياه الشرب عن مدينة العريش والتجمعات والأحياء التابعة لها، بجانب تعطل العمل في خط الكهرباء الرئيسي «خط ٢٢» المغذي للمنطقة الشرقية، ما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربي عن مدينتي الشيخ زويد ورفح، فضلًا عن انقطاع الكهرباء عن عدد من التجمعات في مناطق العريش وبئر العبدووسط سيناء.

وتعرضت البحر الأحمر، لعواصف ترابية شديدة وحالة من سوء الاحوال الجوية وانخفاض الرؤية وسرعة في الرياح اثرت على مظاهر الحياة وتم نشر سيارات المرور والتمركزات المختلف على جميع الطرق الخارجية لمواجهة أي طارىء، وراجعت مديرية الصحة أجهزة التنفس الصناعى بجميع المستشفيات استعدادا لأى طارئ.

وسادت حالة من الطقس المتقلب، معظم قرى ومدن المنيا، وشهدت انخفاضا في درجة الحرارة، يصاحبه هبوب رياح ترابية باردة، وشهدت المعديات واللانشات النيلية ركود في حركتها نظرا لشدة الرياح.