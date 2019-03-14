شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: نقل موقفي سيارات «قنا والبحر الأحمر» إلى موقف المعلمين الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الخميس، نقل موقفي سيارات «قنا والبحر الأحمر» إلى موقف المعلمين الجديد الكائن على الطريق الدائري.

«نور الدين» قال إن ذلك يأتي استكمالًا لخطة المحافظة لنقل مواقف المحافظات إلى موقف المعلمين الجديد، لتخفيف الزحام وإعادة هيكلة وتنظيم جميع مواقف السيارات وتسيير الحركة المرورية بنقل تلك المواقف خارج الكتلة السكنية بمدينة أسيوط.

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته إلى إدارتي المرور والمواقف بتنظيم الحركة المرورية داخل وخارج الموقف الجديد وتحديد أماكن دخول وأماكن خروج للسيارات وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين والاهتمام بنظافة المواقف وتنظيمها.

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كما كلف مدير إدارة المواقف بنشر وتعليق بنرات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين والتأكيد على جاهزية الموقف الجديد لاستقبال السيارات والمواطنين على مدار 24 ساعة، فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير.

ووجه المحافظ بزيادة أعداد سيارات السرفيس الخاصة بالنقل الداخلي (من وإلى موقف المعلمين الجديد) لاستيعاب الركاب والمواطنين بعد نقل خطوط محافظات القاهرة والمنيا وسوهاج والمراكز التابعة لها ونجع حمادي وقنا والبحر الأحمر، على أن يتم تباعًا اختيار لون خاص بكل خط من خطوط السير، للتسهيل على المواطنين التعرف عليها وتحديد محطات الانتظار على طول الطريق، من موقف الأزهر وموقف السادات وصولًا لموقف المعلمين الجديد.

وأشار صلاح عامر، مدير إدارة المواقف، إلى أنه تم نقل خطوط سير سيارات الأجرة «أسيوط/القاهرة» و«أسيوط/المنيا» و«أسيوط/سوهاج» و«أسيوط/الوادى الجديد» و«أسيوط/ قنا» و«أسيوط/البحر الأحمر» من موقفي الأزهر والشادر القديم إلى موقف المعلمين الجديد على الطريق الدائري.

إضافة إلى نقل سيارات السوبرجيت الخاصة بشركات نقل الركاب بين المحافظات لتخفيف الزحام عن المدينة وحل مشكلة الاختناقات المرورية وتم تجهيزه وترفيقه بجميع الخدمات، وتقسيمه وفقًا لخطوط السير ليستوعب سيارات نقل الركاب للمحافظات.

بجانب إنشاء وتجهيز موقف مجاور له لسيارات السيرفيس للنقل الداخلي بين المواقف المختلفة (الأزهر - السادات - نزلة عبد اللاه - الشادر القديم – المعلمين) لتسهيل انتقال المواطنين من وإلى داخل مدينة أسيوط بمناطقها المختلفة.