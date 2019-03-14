الخارجية تؤكد التواصل مع أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية لإطلاعهم على التطورات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود:

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن سفارة مصر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تتابع بشكل متواصل بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بحادث سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية.

وأشار مساعد وزير الخارجية، اليوم الخميس، إلى أن التحقيقات وعملية الفحص الخاصة بالحادث تتم بالتعاون بين السلطات الإثيوبية وممثلي الطيران المدني الأمريكي وشركة بوينج، وذلك فقا لقواعد منظمة الإيكاو.

وأكد مساعد وزير الخارجية على أن الوزارة تداوم التواصل مع أسر الضحايا لاطلاعهم على المستجدات في هذا الشأن، كما أنه يمكن لكافة أسر الضحايا التواصل مع غرفة العمليات بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية على العنوان والأرقام التالية:

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العنوان: ماسبيرو، ش.كورنيش النيل، بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون.

هاتف: 25772500-25777101

فاكس: 25761000