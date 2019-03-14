رئيس مجلس النواب يدعو سلوفينيا لزيادة استثماراتها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدعوة إلى سلوفينيا لزيادة استثماراتها في السوق المصري، والمساهمة في جذب المزيد من الشركات العاملة في أوروبا إلى الاستثمار في مصر، خاصة في مجال المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب تشجيع السياحة السلوفينية إلى مصر.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور علي عبد العال نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار اليوم الخميس.

وأكد عبد العال قوة وعراقة العلاقات بين البلدين، والتي تمتد إلى عهد الزعيمين جمال عبدالناصر وجوزيف تيتو، حين كانت سلوفينيا أحد دول يوغوسلافيا السابقة.

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وقدم رئيس مجلس النواب سردا موجزا حول دور مجلس النواب في الحياة السياسية، وأهم القوانين التي سنها منذ بدء عمله، مثل قوانين الاستثمار والكيانات الإرهابية والإفلاس وبناء الكنائس والهجرة غير الشرعية، وغيرها من القوانين التي ساهمت في خلق بيئة تشريعية مناسبة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا عن اعتزازه وسعادته بزيارة مصر، التي تتمتع بعلاقات طيبة مع سلوفينيا، مشيراً إلى أن حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات يأتي انطلاقاً من الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واعتبارها من أهم عوامل الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن سلوفينيا تدعم مصر في كافة خطوات الإصلاح التي اتخذتها، والتي وضعتها على الطريق الصحيح للاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن سلوفينيا تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في السوق المصري الواعد، والاستفادة من فرص الاستثمار المُبشرة، كما أن سلوفينيا، كعضو في الاتحاد الأوروبي، تقدم الدعم الكامل للقاهرة داخل الاتحاد الأوروبي وتعمل على حث الشركاء الأوروبيين على الوقوف بجانب مصر، واحترام خصوصية المجتمع المصري.