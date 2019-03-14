غدا.. فتح باب التقدم لجوائز اتحاد كتاب مصر لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الخميس، فتح باب التقدم لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي تشرف عليها النقابة، اعتبارا من غد وحتى 30 يونيو المقبل.

وذكرت النقابة، في بيان اليوم، أن الجوائز تتكون من ثلاث جوائز تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه، على النحو الآتي: جائزة التميز في الشعر، وجائزة التميز في القصة والرواية، وجائزة التميز في النقد.

كما تشمل الجوائز، 6 جوائز سنوية في ثلاثة مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه وهي : جائزة شعر الفصحى، جائزة شعر العامية، جائزة النقد الأدبي (في نقد الشعر)، جائزة الرواية في الخيال العلمي وأدب الحرب، جائزة القصة القصيرة، وجائزة أدب الأطفال.

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وكذلك 5 جوائز خاصة على النحو الآتي: جائزة د. عبد الغفار مكاوي في القصة، وقيمتها 1500 جنيه، جائزة د. حسن البندارى في النقد القصصي، وقيمتها 5000 جنيه، جائزة محمد سلماوى للنص المسرحي للشباب، وقيمتها 5000 جنيه، جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب، وقيمتها 5000 جنيه، وجائزة يوسف أبو رية في القصة والرواية، وقيمتها 5000 جنيه.

وتشكل لجنة لكل جائزة من ثلاثة أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم الأعمال كلها، ويراعى في تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة.

كما يشترط في الأعمال المتقدمة الشروط الآتية: أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًا لاشتراكه، وأن يكون العمل حديثاَ لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم، وألا يكون العمل قد حصل على أية جائزة من قبل، وأن يكون العمل منشورًا في دار نشر معروفة، وله رقم إيداع، وألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية، وأن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم 200 جنيه، كما أن قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانوناً، ولا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات.