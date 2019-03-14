وزير الطيران: مطار أسوان جاهز لاستقبال ضيوف المنتدى

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أكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدنى، أن مطار أسوان جاهز حاليا لاستقبال ضيوفه من المشاركين في منتدى الشباب العربي والإفريقي، الذي تستضيفه أسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى بحضور الرئيس السيسى، مشيدا بالمستوى الحضاري للمطار، الذي تزين فى أبهى صورة له، استعدادا لاستقبال ضيوفه. جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمطار أسوان للاطمئنان على الاستعدادات والشكل النهائي للمطار بعد تطويره ورفع كفاءته لاستقبال هذا الحدث المهم، ورافقه الطيار طارق فوزى، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وكان في استقبالهما اللواء باسم بيومى، مدير مطار أسوان الدولى.

اطمأن وزير الطيران على تنفيذ كل الملاحظات التى وجه بها خلال زيارته الأولى للمطار منذ عدة أيام. كما تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المطار فى صالتي السفر والوصول الدولى والداخلى، واستراحات الخدمة المميزة، وتأكد من تطوير الشكل العام للصالات وتنميط وتوحيد الدهانات، حيث تم تحديث جميع الشاشات والمقاعد، وتم