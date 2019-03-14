انت الان تتابع الاتصالات: إنهاء قانون التجارة الإلكترونية قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمرو طلعت وزير الاتصالات

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، إن الوزارة ستنتهي قريبا من مسودة مشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذي يشجع صغار الصناع لترويج والتسويق لمنتجاتهم، مشيرا إلى أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة كمظلة لحماية المصريين وغير المصري على نحو محكم وفاعل، خاصة في ظل تطلع مصر للتحول لمراكز للبيانات العالمية، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة مرموقة في هذا المجال، جاء ذلك خلا استقباله وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الخميس.

من ناحية أخرى، ذكر طلعت أن الوزارة تعمل على آليات نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بها من تعامل إلكتروني بما يحقق انطلاقة جديدة تليق بحكومة دولة مثل مصر، ويتم التكامل مع كافة مؤسسات الدولة في هذا الإطار.وأعلن الوزير، في وقت سابق اليوم، أنه خلال الشهرين المقبلين ستتضمن اشتراطات البناء