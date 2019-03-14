الاتصالات: إنهاء قانون التجارة الإلكترونية قريبا

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عمرو طلعت وزير الاتصالات
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، إن الوزارة ستنتهي قريبا من مسودة مشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذي يشجع صغار الصناع لترويج والتسويق لمنتجاتهم، مشيرا إلى أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة كمظلة لحماية المصريين وغير المصري على نحو محكم وفاعل، خاصة في ظل تطلع مصر للتحول لمراكز للبيانات العالمية، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة مرموقة في هذا المجال، جاء ذلك خلا استقباله وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الخميس.
من ناحية أخرى، ذكر طلعت أن الوزارة تعمل على آليات نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بها من تعامل إلكتروني بما يحقق انطلاقة جديدة تليق بحكومة دولة مثل مصر، ويتم التكامل مع كافة مؤسسات الدولة في هذا الإطار.وأعلن الوزير، في وقت سابق اليوم، أنه خلال الشهرين المقبلين ستتضمن اشتراطات البناء
من ناحية أخرى، ذكر طلعت أن الوزارة تعمل على آليات نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بها من تعامل إلكتروني بما يحقق انطلاقة جديدة تليق بحكومة دولة مثل مصر، ويتم التكامل مع كافة مؤسسات الدولة في هذا الإطار.
وأعلن الوزير، في وقت سابق اليوم، أنه خلال الشهرين المقبلين ستتضمن اشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية، قائلا: "خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أن يطبق من ضمن اشتراطات كود الاسكان واشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية مثل توصيل الكهرباء والمياه لكل مبنى جديد". (التفاصيل)
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