انت الان تتابع استئناف حركة الملاحة بميناء شرم الشيخ بعد تحسن الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ميناء شرم الشيخ البحري

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، استئناف حركة الملاحة بميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح التي شهدتها المحافظة على مدار الساعات الماضية، وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بميناء شرم الشيخ، مع استمرار غلق ميناء الغردقة البحري والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجيومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر، قد قررت صباح اليوم، إغلاق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية. وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم، أن شدة الرياح بميناء الغردقة تتراوح ما بين 25- 30 عقدة شمالية غربية، وأن ارتفاع الأمواج ما بين 2- 3 أمتار، والضغط