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وزير الآثار يلتقي السفير التشيكي بالقاهرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السفير جان فولك سفير التشيك بالقاهرة، بمقر الوزارة بالزمالك. وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف وتبادل الخبرات في مجالات المتاحف والآثار المختلفة.

وخلال اللقاء أشاد السفير بالعلاقات التي تربط بين الدولتين خاصة في مجال الاثار، وحرص بلاده الشديد على تعزيز اواصر التعاون خاصة في مجال العمل الأثري.

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