«الخارجية» تؤكد على التواصل مع أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية لإطلاعهم على آخر التطورات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا تتابع بشكل متواصل بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بحادث سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن التحقيقات وعملية الفحص الخاصة بالحادث تتم بالتعاون بين السلطات الإثيوبية وممثلي الطيران المدني الأمريكي وشركة بوينج، وذلك وفقاً لقواعد منظمة الإيكاو. Advertisements وأكد مساعد وزير الخارجية على أن الوزارة تداوم التواصل مع أسر الضحايا لإطلاعهم على المستجدات في هذا الشأن، كما أنه يمكن لكافة أسر الضحايا التواصل مع غرفة العمليات بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية على العنوان والأرقام التالية: العنوان: ماسبيرو، ش.كورنيش النيل، بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون. هاتف: 25772500-25777101 فاكس: 25761000

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