شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي لتزوير استمارات الكشف والمعاينة لعدد من الحاويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ضبط تشكيل عصابي مكون من ٦ أشخاص بميناء العين السخنة، يديره 3 من مأمورى الحركة ومديرهم ومستخلص جمركى وصاحب شركة، لقيامهم بالإخلال بواجبات وظائفهم بتزوير استمارات الكشف والمعاينة لعدد من الحاويات الخاصة بشركة الأخير، بغية إدخال بضائع محظور استيرادها الى داخل البلاد والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة البالغ قيمتها حوالى ١٤,٥مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تشكيل عصابي لتزوير استمارات الكشف والمعاينة لعدد من الحاويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.