شكرا لقرائتكم خبر عن «المجمع المقدس»: نعلن عن عظيم محبتنا واعتزازنا بالبابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أعضاء لجنة شؤون الإيبارشيات عن محبتهم وتقديرهم الكامل للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وقال أعضاء اللجنة في بيان لهم: «يعلن أعضاء لجنة شؤون الإيبارشيات عن عظيم محبتهم وتقديرهم واعتزازهم واحترامهم الكامل لابينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقدرين بكل اعتزاز وفخر أتعابه ومجهواته الكبيرة لإعلاء قدر الكنيسة ومصر».

وتابع البيان الذي حمل توقيع الأنبا هيدرا مطران أسوان والأنبا تادرس مطران بورسعيد :«نحن نطمئن شعب الكنيسة أنه لا أساس من الصحة الكلام غير المسؤول من جهات غير معلومة الهوية، والذي يسىئ إلى المجمع المقدس وشخص قداسة البابا بل والكنيسة كلها، والتي جاءت في بعض الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا يجب أن نعطيها أي قدر من الأهمية لعدم حقيقتها، ونحن أعضاء اللجنة نرفض هذه الشائعات شكلا وموضوعا».