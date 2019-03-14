شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» تعلن وقف نشاط طائرات 737 ماكس بجميع دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة بوينج تعليق جميع العمليات والرحلات الجوية على أسطول طائرات بوينج 737 ماكس في جميع أنحاء العالم المكون من 3737 طائرة، وذلك بعد التشاور مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) والمجلس القومي الأمريكي لسلامة النقل (NTSB) وسلطات الطيران وعملائها في جميع أنحاء العالم.

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من جانب أخر فقدت شركة بوينج الأمريكية لإنتاج الطائرات التجارية 26.6 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ سقوط طائرتها 737 ماكس، الأحد الماضي، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي الأمريكية»، وتراجعت قيمة أسهم بوينغ 11% من 422.54 دولاراً الجمعة الماضي إلى 375.41 دولاراً يوم الثلاثاء.

واستعادت أسهم الشركة 1% من قيمتها خلال التعاملات أمس، وخفض صندوق إدوارد جونز أسهم بوينغ إلى الاحتفاظ بها بدلاً من الشراء، مشيراً إلى إمكانية تأخر طلبات الشراء من الشركة.

وجاءت كارثة سقوط طائرة بوينغ من أديس أبابا إلى نيروبي التي راح ضحيتها 157 قتيلاً، بعد 5 أشهر من سقوط طائرة من نفنس الطراز «بوينغ 7373 ماكس8» في إندونيسيا، وأسفر الحادث عن مقتل 189 شخصاً، ولا يزال سبب حادث سقوط الطائرة في إثيوبيا قيد البحث والتحقيق، وأوقفت كثير من البلدان، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، استخدام تلك الطائرة التي لا تزال تعمل في الولايات المتحدة. 26.6 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ سقوط طائرتها 737 ماكس الأحد الماضي، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي الأمريكية.