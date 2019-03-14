شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: لا تراخيص جديدة للأكشاك غير الملتزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه لن يتم تجديد التراخيص للأكشاك غير الملتزمة بشروط التراخيص الممنوحة لها، كما المتخطية للمساحات المحددة والمتعدية على الطريق العام، مُشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفات، وسيتم إزالة أي كشك غير مرخص. وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاهتمام بالشوارع الجانبية وأن تكون لها نفس أهمية الشوارع الرئيسية من رفع الاشغالات والمخلفات وأعمال التجميل.

وأكد «راشد» ضرورة الحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالطرق والشوارع الجانبية، من رصف وتوسعة وعدم التعدي عليها، لافتا إلى أن العام الحالي شهد أعمال رصف كبيرة لشوارع فرعية وضيقة للتسهيل على المواطنين.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الخميس، الذي وجه خلاله المحافظ وأعضاء المجلس التنفيذي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة على مبادرة 100 مليون صحة، التي تشهد إقبالاً من قبل مواطني المحافظة، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد من أجروا المسح الطبي حتى الآن 1,5 مليون مواطن خلال أسبوعين فقط.

وشدد «راشد» على تقديم كل السبل اللازمة لإنجاح المبادرة وتحقيق أقصى استفادة لمواطني المحافظة منها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لنسب المسح التى تتم وأبرز المشكلات التى تواجه الفرق الطبية لسرعة إزالتها والتسهيل عليهم.

وخلال اجتماع المجلس أعلن الشيخ محمد نور عثمان، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، تخصيص موضوع خطبة الجمعة غدًا بمساجد المحافظة عن «حب الأوطان وإدراجها ضمن مقاصد الشريعة».