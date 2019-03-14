شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العليا للحج»: العمل أثناء الإجازة الأسبوعية لتسجيل الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجدى شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أمس، اجتماعا مع أعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بموسمي العمرة والحج السياحي لهذا العام، خاصة مع بدء ذروة أشهر موسم العمرة 1440 هـ وبدء الإجراءات التنفيذية لإجراء القرعة العلنية للحج السياحي هذا العام.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج، وضبط آليات السوق بما يضمن حقوق المعتمرين والحجاج، وبما لا يضر بمصالح الشركات السياحية المنفذة للحج والعمرة. وأصدر «شلبي» قرارا باستمرار العمل بغرفة عمليات الحج والعمرة بمقر الإدارة العامة للسياحة الدينية، غدا وبعد غد اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

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كما أصدر قراراً بالسماح بتفعيل إيصالات جدية الحجز من موقع غرفة الشركات السياحية يوم الأحد المقبل في موعد أقصاه الساعة 5 مساء من اليوم نفسه؛ حتى تتمكن الشركات السياحية من إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، وحتى تتمكن الوزارة من إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة على البوابة الموحدة للحج بوزارة الداخلية، والمحدد لها موعد أقصاه الساعة 11.59 مساء من اليوم نفسه.

وأشار إلى أن الأحد المقبل هو أخر موعد لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج على موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر من قِبل الشركات السياحية المنظمة للحج السياحي هذا العام، وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة لهذا العا .

كما أكد خلال الاجتماع على ضرورة إلزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة والحج بتقديم أفضل الخدمات لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن لجان الوزارة تتابع عمل هذه الشركات بدءا من السفر وحتى عودة آخر معتمر وحاج؛ لقياس رضاء المعتمرين والحجاج ورصد أي مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ الموسم.

وشدد على ضرورة إلزام الشركات السياحية بعدم مخالفة ضوابط العمرة الصادرة من وزارة السياحة، وبخاصة ترحيل «الكوتة» من شعبان إلى رمضان؛ مؤكدا أنه سيجرى مراجعة الشركات السياحية على حسابها لدى الوكيل السعودي. ولفت إلى أنه سيجرى حصر ومتابعة ملفات وبرامج الشركات السياحية المنفذة للعمرة من قبل الإدارة المختصة بالوزارة، من خلال النظام الإلكتروني المعد لذلك.