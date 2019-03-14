شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يطلق مباردة «نور الحياة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إشارة بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار، مؤكدا على أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، مشيرًا الى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة الى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى.

وأشار المحافظ الى أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات تنموية عديدة وجه بتنفيذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين، وتسعى الدولة في وضع خطة ورؤية متكاملة تترجمها الحكومة لأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، والتي تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدني الذي يعد رقم هام في معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

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جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة ناصر، حيث تفقد أعمال القافلة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بمقر النادي الرياضي بمدينة ناصر ، متابعًا أعمال إجراء المسح الطبي على المواطنين، و كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل (مظلات) لإنتظار المواطنين المترددين على القافلة، لحمياتهم من حرارة الشمس، فضلًا عن توفير مقاعد إنتظار كافية لكل المواطنين.

وأكد محافظ بنى سويف، على أن المحافظة أعدت خطة متكاملة لتقديم كافة الدعم وتسخير كافة إمكانيات المحافظة لتيسير عمل القوافل الطبية للمبادرة، لافتًا الى توجيهاته بتشكيل فريق عمل ضم ممثلين من ديوان عام المحافظة، ومديريات التضامن والصحة والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، لتقديم الدعم الكامل للفرق الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية، وتكليف رؤساء المدن بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، مع إخطار دور العبادة من المساجد والكنائس، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها.

وشهدت الزيارة تواجد اللواء طارق الجندي، والأستاذ أحمد خيري، والأستاذ شادي سالم بصندوق تحيا مصر، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة، والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذة نهى محمد مدير مكتب التعاون الدولي بالمحافظة.