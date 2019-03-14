شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر تصريحاته المثيرة عن «صاحبة الخبز».. محافظ الدقهلية: نحقق في الشكوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تداول وسائل الإعلام لرد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، على شكوى سيدة من رائحة الخبز بقوله: «سيبيهم وأنا آخدهم بجنيه، وهي دي نوعية الخبز اللي بناكلها». أصدر المحافظ بيانا إعلاميا، اليوم، يؤكد قيامه بالتحقيق في شكوى السيدة التي استوقفته أثناء زيارة مستشفى بني عبيد التخصصي الجمعة الماضي، وكلف الأجهزة المعنية بالتحقيق فيها وإفادته.

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وقال «شاروبيم» في بيانه: «جرى سحب عينة من الدقيق من مطحن القدس المختص بتوريد دقيق مركز بني عبيد، وعينة من مستودع دقيق بني عبيد التابع لمطحن القدس، لفحص نوعية الدقيق الذي يتم توزيعه على المخابز وتم إرسال العينات لمعامل التحليل بالوزارة»، مشددا أنه في حالة ثبوت عدم صلاحية العينات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف في البيان: «مديرية التموين بالدقهلية شنت حملة على المخابز حرر خلالها 14 محضرا لمخالفات منها 9 محاضر لنقص وزن الرغيف، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين للتصرف في كميات الدقيق المخصصة للخبز المدعم، ومحضر لتوقف أحد المخابز عن الإنتاج دون مبرر ودون الحصول على إذن». وأكد أنه لا يترك شكوى واحدة دون التحقيق فيها فور وصولها إليه لأن حق المواطنين على المسؤول التحقق من مدى جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وحذر«شاروبيم» من الانسياق بحسن نية أو بتعمد وراء الشائعات التي يتم ترويجها للتشكيك في كل شيء يحدث في مصر، وأن أبناء الدقهلية يملكون من الوعي وقوة الانتماء لبلدهم ما يحول دون انسياقهم وراء هذه الشائعات.