شكرا لقرائتكم خبر عن «إيني» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت شركة إيني الإيطالية، إنها اكتشفت حقل غاز جديدا، في منطقة امتياز نور بالبحر المتوسط.
وأضافت «إيني»، في بيان اليوم الخميس، أن الحقل يقع في البحر المتوسط على بعد حوالي 50 كيلو مترا شمال سيناء، وأنه جارٍ تقييم الاحتياطيات الغازية بالحقل.
وتابعت: «أنها عثرت في البئر (نور 1) على عمود من الغاز، وبحسب ما قالته الشركة، فإنها لم تختبر البئر الجديدة، ولكنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة ومكثفة عن البئر». وأردفت: «أنها ستبدأ دراسات الجدوى من أجل الإسراع في استغلال هذه الموارد الجديدة بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف».
ويتوزع ملكية امتياز نور البحري، بواقع 40% لشركة إيني الإيطالية، و25% لشركة بي بي، و20% لمبادلة الإماراتية، و15% لثروة للبترول.
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