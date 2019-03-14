شكرا لقرائتكم خبر عن «إيني» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة إيني الإيطالية، إنها اكتشفت حقل غاز جديدا، في منطقة امتياز نور بالبحر المتوسط.

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وأضافت «إيني»، في بيان اليوم الخميس، أن الحقل يقع في البحر المتوسط على بعد حوالي 50 كيلو مترا شمال سيناء، وأنه جارٍ تقييم الاحتياطيات الغازية بالحقل.

وتابعت: «أنها عثرت في البئر (نور 1) على عمود من الغاز، وبحسب ما قالته الشركة، فإنها لم تختبر البئر الجديدة، ولكنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة ومكثفة عن البئر». وأردفت: «أنها ستبدأ دراسات الجدوى من أجل الإسراع في استغلال هذه الموارد الجديدة بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف».

ويتوزع ملكية امتياز نور البحري، بواقع 40% لشركة إيني الإيطالية، و25% لشركة بي بي، و20% لمبادلة الإماراتية، و15% لثروة للبترول.