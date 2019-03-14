شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عامل استولى على مبالغ مالية من شباب بزعم تسفيرهم للخارج بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الخميس، من القبض على عامل قام بالنصب والاحتيال على عدد من الشباب واستولى منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بلاغا من 3 شباب بقيام المدعو «محمد. ع. أ»، 35 سنة،عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية إجماليها 45 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، ولم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغين.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضبط المتهم المبلغ عنه، وبمواجهته في محضر الشرطة أقر بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.