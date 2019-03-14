شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يطالب الجامعات بحملات توعية لأخطار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى ظهر اليوم الخميس برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وحضور المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، ود.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر جامعة بنى سويف.

فى بداية الإجتماع وقف المجلس دقيقة حداد على شهداء الوطن فى حادث الطائرة الإثيوبية، ورحب د.منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات فى رحاب الجامعة، كما رحب محافظ بنى سويف بأعضاء المجلس، مشيدًا بالدور العلمى والتنموى لجامعة بنى سويف فى خدمة المواطنين بالمحافظة.

ومن جانبه، وجه د.خالد عبد الغفار الشكر لجامعة بنى سويف ،على استضافتها لجلسة المجلس، مشيدًا بما تشهده من تطوير فى كافة جوانب العملية التعليمية، مشيرًا إلى وضوح ذلك فى حجم المنشآت والمبانى التى تم افتتاحها وتفقدها صباح اليوم. وطالب الوزير الجامعات بتنظيم حملات تشمل إقامة ندوات لتوعية الطلاب بخطورة وأضرار المخدرات، مشددًا على أهمية تحصينهم بتوفير سبل الكشف والوقاية، مع وضع خطة واضحة للعلاج، مطالبًا بتنظيم حملات غير معلنة للكشف من المخدرات داخل الجامعات تشمل الحرم الجامعى والمدن الجامعية وأماكن تجمع الطلاب، مشيرًا إلى توجه الدولة لتعديل قانون الخدمة المدنية، بما يتيح للمؤسسات الكشف على كافة العاملين بها لتحليل المخدرات، وسرعة التصرف تجاه متعاطى ومدمنى المخدرات.

وأشارعبد الغفار ، إلى الدور التربوى للجامعات فى توعية الشباب الجامعى وكيفية تحصينهم ووقايتهم من المخدرات، مؤكدًا أهمية الدور العلاجى للطلاب من خلال المستشفيات الجامعية، مطالبًا رؤساء الجامعات بتقديم تقرير للمجلس القادم بشأن عدد الطلاب، الذين تم فحصهم وعدد الحالات الإيجابية، وكيفية التصرف معهم ، ومن جانبه استعرض د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف تجربة جامعة بنى سويف فى مواجهة المخدرات.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع بإعداد تقرير شامل لكافة الجامعات حول عدد المنح المقدمة للطلاب الوافدين من الدول الإفريقية، مؤكدًا ضرورة تجاوب الجامعات مع الطلبات والملاحظات المقدمة من المكاتب الثقافية فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة تقديم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين والتفاعل الفورى مع المشكلات التى تواجههم، والعمل على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب الوافدين وسرعة حل أى عقبات تواجههم، باعتبار أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين تأكيد على قوة مصر الناعمة فى محيطها الإقليمى والدولي.

كما أكد د.عبد الغفار ، على أهمية مشاركة كافة الجامعات المصرية فى البرنامج العلمى للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل، نظرًا لأهمية القضايا العلمية التى يناقشها المنتدى بحضور لفيف من خبراء التعليم فى العالم، مشيرًا إلى أهمية المعرض المصاحب للمنتدى، معلنًا أنه سجل حتى الآن 85 عارضًا من الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشاد الوزير ، بتجربة الامتحانات المعرفية الموحدة لطلاب كليات الطب البشري، التى تم تنفيذها 7 مارس الجارى على مستوى 21 كلية وبمشاركة 3300 طالب، مؤكدًا أهمية تقديم التجربة على مستوى دولى متميز، موجهًا بضرورة دعم هذه التجربة الناجحة فى تطوير الامتحانات الإلكترونية بكافة الجامعات، وتطوير البنية التكنولوجية بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيدًا بدور وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ووزارة الإنتاج الحربى فى تنظيم هذه الامتحانات، موجهًا الشكر لدكتور إبراهيم فتحى معوض مدير مركز الخدمات الإليكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ود. نهى عزمى مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات وباقى فريق اللجنة الفنية لمتابعة الاختبارات الإليكترونية.

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وجه د.عبدالغفار ،بتشكيل لجنة متابعة بكل جامعة للتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المقرر للعام الدراسى بكل كلية، مقدما الشكر للدكتور حسين المغربى القام بعمل رئيس جامعة بنها خلال الفترة الماضية، موجها التنهئة للدكتور جمال السعيد لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، مؤكدًا على أهمية إجراء فحص شامل على مستوى السلامة المهنية بالجامعة.

كما وجه د.عبدالغفار بضرورة التوسع فى الاستفادة من بنك المعرفة والاتجاه نحو التعليم الرقمى بكافة الجامعات، استعدادًا لاستقبال طلاب التعليم قبل الجامعى خريجى النظام التعليمى الجديد بالمرحلة الثانوية، الذين سيلتحقون بالجامعات فى العام الجامعى 2021 – 2022.

ناقش المجلس آليات تفعيل دور الجامعات فى محو الأمية خلال الفترة القادمة، من خلال برامج للمشاركة الإيجابية من جانب الجامعات. وقرر المجلس إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الحصول على الخدمة الصحية والعلاجية بأى من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، على أن تتحمل الجامعة التى ينتمى إليها أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب تكلفة هذه الخدمة.

وقدم المجلس الشكر لمحمود عبدالله ، خريج كلية العلوم بجامعة الإسكندرية لتبرعه لزميله عبد الله أحمد عطا الطالب بالمستوى الرابع بذات الكلية بجزء من كبده، ليحافظ على حياته، وسوف يقوم الوزير بمقابلتهما عقب استكمال شفائهما، وتكريم على هذه الروح الطيبة وتقديمهما نموذج القدوة لطلاب الجامعات.

وأحيط المجلس علما بقرار مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من النجاحات التى حققتها القمة العربية الأوروبية فى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبى فى جميع المجالات، ووافق المجلس على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادى بقنا، وإنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية، ووافق المجلس على كتاب رئيس جامعة القاهرة بشأن تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة؛ ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعى بالكلية، ووافق المجلس على اقتراح جامعة قناة السويس بإنشاء معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية.