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نقيب الأطباء يطالب البرلمان بالتروى فى تمرير قانون العلاج الطبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن المريض المصرى هو الفيصل الوحيد فى قضية العلاج الطبيعى، لافتاً إلى أنه لكى يتلقى خدمة جيدة يجب أن يكون رئيس الفريق الطبى فى أى منشأة طبية طبيب بشرى.

 

وأوضح خيرى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة الأطباء، أن بعض المهام لا يقوم بها سوى الطبيب أولها التشخيص وكتابة العلاج للمريض، وأى تعارض مع تلك الفكرة يهدد الخدمة التى نقدمها للمريض.

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وناشد جميع الجهات التنفيذية والتشريعية التروى فى تمرير القوانين المتعلقة بمهنة العلاج الطبيعى، وتقدم بالشكر لكل من له دور واضح فى تعديل القانون.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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