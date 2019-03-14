مصر للطيران تعلن عن تشغيل خط جديد إلى واشنطن بطائرة B787-9

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار عن تشغيل خط جديد إلى واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 3 يونيه 2019. Advertisements يأتى هذا القرار فى ضوء خطط مصر للطيران لتوسيع نطاق شبكة خطوطها إلى المزيد من النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية والسياحية، وفى ظل تدعيم أسطول مصر للطيران بما يصل إلى 45 طائرة من أحدث الطرازات.

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