ليلة سقوط مروج "مخدري الموت" في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على مسجل خطر اتخذ مسكنه بإمبابة وكرا لترويج مخدري الموت "فودو - إستروكس".

وردت معلومات للعميد سامح الحميلي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، مفادها أن "طه.م" 40 سنة، عاطل سبق اتهامه في 12 قضية (مخدرات- سلاح- سرقة- سرقة سيارة- سلاح أبيض- ممارسة دعارة) آخرهم (مخدرات) يزاول نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا مسكنه بإمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الآثم.

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عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، تمكن العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة من ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، 35 كيسا من مخدر الفودو، 31 كيسا من مخدر الإستروكس وزنت 7 كيلو جرامات وهاتف محمول ومبلغ مالي 950 جنيها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات