بعد دعوى "التضامن".. اشكال لأصحاب المعاشات لاستمرار تنفيذ حكم "العلاوات الخمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

أقام البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات استشكالًا أمام مجلس الدولة، طالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم العلاوات الخمسة الصادر لصالح أصحاب المعاشات من المحكمة الإدارية العليا.

وأكد الاستشكال أن الحكم تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وطالب الاستشكال بتنفيذه الحكم وعدم وقفه، حيث إنه صادر من أعلى هيئة قضائية، وهي آخر درجة من درجات التقاضي.

كانت وزارة التضامن أقامت اشكالا أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب فيه بوقف حكم الإدارية العليا القاضي بإضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتحدد لنظره جلسة 24 مارس الجاري.