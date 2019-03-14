"الوطنية للإعلام": استعدادات كبيرة لتغطية ملتقى الشباب العربي الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

تجري الهيئة الوطنية للإعلام استعدادتها للقيام بالتغطية الإعلامية لفعاليات ملتقى الشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان، والذي ينطلق في 16 مارس الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن الملتقى بمثابة منصة كبرى للحوار بين الشباب العربي والإفريقي لتبادل الرؤي والأفكار حول القضايا المشتركة بين الشباب.

ووجه زين، كافة قطاعات الوطنية للإعلام المعنية بالتغطية بتوفير كافة الامكانيات البشرية والمادية لتنفيذ تغطية متميزة للملتقي تليق وأهميته والذي يقام لأول تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ وإعلان الرئيس السيسي مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي وأيضاً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.

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وأكد رئيس الهيئة أهمية المتابعة المستمرة لكافة فعاليات الملتقى من جلسات نقاشية وورش عمل تضم القادة من الشباب وصُناع القرار والقيام بالتغطية الحية والمباشرة لها وتسليط الضوء على القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربى والأفريقي.

وأنهت قطاعات الأخبار والإذاعة والتليفزيون كافه التجهيزات الفنية من كاميرات ووحدات بث مباشر وأطقم التغطية من مراسلين ومخرجين للقيام بالتغطية الإعلامية للملتقى على أكمل وجه ونقل صورة حضارية عن مصر لمختلف دول العالم.

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