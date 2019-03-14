وزير الاتصالات: الانتهاء من مسودة قانون التجارة الإلكترونية قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستنتهى قريبا من مسودة مشروع قانون التجارة الإلكترونية والذى يشجع صغار الصناع لترويج والتسويق لمنتجاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الخميس، للوفد البرلمانى من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى سياق التطوير التشريعي فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة كمظلة حماية المواطن المصري وغير المصري على نحو محكم وفاعل، خاصة فى ظل تطلع مصر لأن تتحول لتجمع لمراكز البيانات العالمية، منوها بتوقيع اتفاقية مع إحدى الشركات المرموقة فى هذا المجال.

فى سياق آخر، قال الوزير إن وزارته تعمل على آليات نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما يرتبط بها من تعامل إلكترونى دون ورقي بما يحقق انطلاقة جديدة تليق بحكومة دولة مثل مصر، ويتم التكامل مع كافة مؤسسات الدولة فى هذا الإطار.