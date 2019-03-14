وزير الزراعة: زيادة في مساحة زراعة الأرز الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق مع وزارة المائية والري لزيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز في الموسم الزراعي الجديد.

وقال وزير الزراعة - في تصريح اليوم الخميس - إنه سيتم زراعة 724 ألف فدان بمياه النيل مثل مساحة العام الماضي، و200 ألف فدان بالأصناف الجديدة القصيرة العمر والمتحملة للجفاف والملوحة بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية، و150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي.

وأضاف أن السياسة الزراعية للوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من إنتاجية الأرض الزراعية والمياه من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه لأن لدينا محدودية في الأراضي المتاحة وفي الموارد المائية.

وأشار أبوستيت إلى أن قرار زيادة مساحة زراعة الأرز يستهدف أيضا تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبي.

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