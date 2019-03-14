حدث في 8 ساعات| اكتشاف حقل غاز جديد و3 ضربات للرقابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن رجب:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث سياسيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا.

في الصباح، تصاعدت أدخنة من قطار منوف القاهرة، وتداولت مواقع إلكترونية، أنباءً عن حريق به، ما نفته هيئة السكك الحديدية، في بيان رسمي، موضحة أنه عطل بـ"مارش" الجرار.

مزيج "شتاء وربيع".. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الفترة الحالية

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية التي يمر بها الطقس، تعتبر مزيجًا مشتركًا بين خصاص وصفات فصل الشتاء وفصل الربيع.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس: "إحنا في نهايات فصل الشتاء لكنه لم ينته بشكل كامل، ومن الممكن أن تكون النهاية قوية متأثرة بملامح مناخ الشتاء، أو ضعيفة متأثرة بملامح الربيع".

بعد موجة الطقس السيىء.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

"إيني" تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

قالت شركة إيني الإيطالية، في بيان اليوم الخميس، إنها اكتشفت حقل غاز جديد، في منطقة امتياز نور بالبحر المتوسط.

وأضافت إيني أن الحقل يقع في البحر المتوسط على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال سيناء، وأنه جاري تقييم الاحتياطيات الغازية بالحقل.

الرقابة الإدارية: القبض على مراجعين بالشهر العقاري بتهمة الرشوة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مراجعين قانونيين بالإدارة العامة للسجل العيني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن المتهمين قاما بطلب وتقاضي 50 ألف جنيه رشوة من أحد المحامين نظير إعداد تقرير مخالف للحقيقة يُمكّن إحدى جمعيات إسكان العاملين من إنهاء إجراءات تسجيل وشهر أرض مساحتها 1.5 فدان بمحافظة كفر الشيخ دون وجه حق.

ضبط تشكيل عصابي بميناء العين السخنة: "تهربوا من سداد 14.5 مليون جنيه"

أعلنت هيئة الرقابة الادارية، ضبط تشكيل عصابي مكون من ٦ أشخاص بميناء العين السخنة، يمثلون 3 من مأموري الحركة ومديرهم ومستخلص جمركي وصاحب شركة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن المتهمين أخلوا بواجبات وظائفهم بتزوير استمارات الكشف والمعاينة لعدد من الحاويات الخاصة بشركة الأخير، بهدف إدخال بضائع محظور استيرادها إلى داخل البلاد والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة البالغ قيمتها حوالي ١٤,٥ مليون جنيه.

الرقابة الإدارية: ضبط مسؤول بالمنطقة الحرة بدمياط بتهمة الرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة بمحافظة دمياط، لطلبه وحصوله على 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الرشوة جاءت مقابل تسهيل المتهم تنفيذ المشروع المسند للشركة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

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رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة تفقدية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، يرافقة كل من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزراء النقل المهندس كامل الوزير، والإسكان الدكتور عاصم الجزار، والاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر.

وزير الدفاع يقرر إعفاء وحدات للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 والصادر بتاريخ 14 مارس 2019، قرار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رقم 24 لسنة 2019، في شأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.

قرار جديد من الأوقاف بشأن الموظفين المتعاطين للمخدرات

قررت وزارة الأوقاف، حظر تجديد عقد أي متعاقد أو موظف مؤقت أو تثبيته أو التعاقد بأي صورة من صور التعاقد الوظيفي إلا بعد تقديم شهادة معتمدة من الوزارة تفيد عدم تعاطيه للمخدرات.

وزير الاتصالات يكشف موعد إعلان اشتراطات توصيل الألياف الضوئية

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه خلال الشهرين المقبلين ستتضمن اشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بالقرية الذكية، اليوم الخميس، وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، للاستماع إلى عرض تقديمي من شركة القري الذكية عن تاريخ إنشاء القرية والشركات العاملة بالقرية الذكية بمقر شركة القرى الذكية (pavilion).

وزيرة البيئة تشارك نيابةً عن الرئيس السيسي في قمة نيروبي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "كوكب واحد" والتي نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكيني أوهورو كينياتا وحضرها عدد من وزراء البيئة الأفارقة وكبار السئولين الدوليين والأفارقة حيث عقدت القمة على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي تقام حاليا في نيروبي بكينيا.

إعدام التاجر وحبس المتواجد بالمكان.. 8 معلومات عن "تعديلات مكافحة المخدرات"

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.

ومن المقرر، أن تعد اللجنة التشريعية ولجنة الشئون الصحية، تقريرًا كاملًا عن تعديلات القانون لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه لإقراراه.

الإسكان: إنهاء 19 ألف وحدة سكنية بالمنصورة الجديدة في يونيو 2020

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية و900 فيلا وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة المنصورة الجديدة، في يونيو 2020.

السبت.. التعليم تعلن نتيجة مسابقة التعاقد المؤقت

يعقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، السبت المقبل، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج مسابقة العقود المؤقتة، وبدء تسليم الناجحين مهان عملهم في المدارس المختلفة.

حملة "نصيبًا مفروضًا": لا يجوز توزيع التركة قبل الوفاة إلا في حالة واحدة

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الخميس، آخر رسائل حملة "نَصِيبًا مَّفْرُوضًا"، التي استهدفت تسليط الضوء على فلسفة الميراث في الإسلام، والأحكام والقواعد الشرعية المرتبطة بها.

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