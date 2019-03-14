قافلة "نور حياة" تجري الكشف على 700 مواطن ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

انطلقت قوافل مبادرة نور حياة لإجراء الكشف الطبي علي مواطني مركز ومدينة ناصر التابع لمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، بحضور المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، في تصريح اليوم، إن القافلة أجرت الكشف الطبي على نحو 700 مواطن تمهيدا لتحويل الحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار إلى مستشفى بني سويف العسكري، لإجراء العمليات الجراحية لها فضلا عن تسليم العلاج وإجراء كشف النظارة تبعا لاحتياج المريض مجانا.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن في محافظات الشرقية، الدقهلية، السويس، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، بني سويف والمنيا، وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء وزرقاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في 6 محافظات هي الشرقية ،الإسكندرية ،مطروح ،المنيا ،قنا والأقصر، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي مجانا.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة على رقم "037037- مبادرة نور حياة"، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

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ووجه محافظ بني سويف، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة وتوفير الدعم المطلوب لتنفيذ أعمال المبادرة وتذليل كافة العقبات، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، مع إخطار دور العبادة من المساجد والكنائس، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها.

في ذات السياق استأنفت مستشفى السويس العسكري إجراء العمليات الجراحية للحالات المحولة إليها من قوافل مبادرة نور حياة في محافظتي السويس والإسماعيلية وتم إجراء 30 عملية مياه بيضاء اليوم على ان يتم إجراء 30 عملية إضافية غدا الجمعة.

وتواصل قوافل نور حياة أعمال الكشف الطبي على تلاميذ المرحلة الابتدائية في خمس محافظات هي الإسكندرية،الشرقية،المنيا، قنا والأقصر للأسبوع الخامس على التوالي.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، مؤسسات الأورمان، بنك الشفاء، الجمعية الشرعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.